Pompei.Convivenza tra sviluppo turistico e precarietà dei servizi

La mancanza di regole nei rapporti civili a Pompei crea i presupposti per far emergere la violenza e l’arroganza nei rapporti di convivenza. La precarietà favorisce scorciatoie e furbizie che si consolidano in modi di vivere. Ne consegue che il confine tra legalità e illegalità diventa in molti casi invisibile mentre ricorso alla legge incontra molti ostacoli e bisogna imparare a nuotare nel mare degli imprevisti. Pompei vive ogni giorno il contrasto tra l’immagine imposta dalla sua notorietà internazionale e la precarietà strutture e abitudini incivili che non consentono di svolgere il ruolo a cui è destinata dalla storia. L’avvio del PUC sembrerebbe la partenza di un processo di regolamentazione ma nel concreto è difficile anche la scelta da dove cominciare. Se a Pompei si facesse un referendum probabilmente sarebbe per primo richiesto un forte incremento delle aree di parcheggio. Ma per chi conosce la complessità dell’esistente (tra vincoli e burocrazia) una cosa è il dire, altra cosa diversa è il fare. Alle vecchie problematiche della creazione d’assetto urbanistico, storicamente assente, si aggiungono quelle create dallo sviluppo economico: segnatamente il forte incremento dei bed & Breakfast e degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pub e pizzerie) in linea con lo sviluppo di settore. Si tratta di attività ricettive e di accoglienza che prevedono grossi flussi interni al territorio vesuviano (prevalentemente dalle aree interne a quelle costiere) mentre il turismo internazionale e quello religioso determina ingressi aggiuntivi di residenti temporanei in determinati giorni e/o periodi dell’anno. Ora mentre nel Palazzo si apre il dibattito sulle regole diventa urgente e necessario assicurare giorno per giorno il governo della precarietà. In questo ambito insorgono disordini nei quartieri di Pompei in cui la novità delle attività ricettive si innesta sulla precarietà strutturale di edifici privati, costruiti per altri motivi, mentre nel frattempo bisogna mantenere equilibri alla convivenza civile e la politica dovrebbe cercare soluzioni accettabili a problemi che non ne presentano. Nascono in questo ambito denunce di privilegi in un territorio abitato da una comunità che ha perso la dignità di società civile e sopravvive cin espedienti occasionali che troppo spesso sono l’altra faccia della prepotenza nei confronti del vicino.