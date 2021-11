Pagani. Assegnazione loculi, la nota di Passamano

La nota del consigliere comunale Tommaso Passamano che tende a fare chiarezza sulla consegna dei loculi lato nord del cimitero comunale.

In merito alle tante richieste avute nella giornata di ieri per la questione della consegna di loculi, si chiarisce quanto segue: la realizzazione dei loculi, attesi da anni, è finalmente terminata. Nei prossimi giorni si concretizzerà l’operazione di collaudo dell’ascensore e formalizzeremo altri dettagli. Nel giro di poche settimane saremo pronti per consegnare tutti i contratti a coloro che hanno regolarizzato la posizione economica. Approfitto di questa comunicazione per invitare chi non abbia ancora completato i pagamenti, a farlo il prima possibile poiché nelle prossime settimane sarete chiamati per la consegna del loculo. Tramite comunicazioni istituzionali daremo informazioni più precise su luogo di consegna del contratto, giorni e orari. Vi ringrazio per la pazienza, stiamo facendo di tutto perché finalmente si arrivi a compimento di quest’opera che sappiamo bene i paganesi attendono da anni

Tommaso Passamano – Consigliere delegato ai servizi cimiteriali