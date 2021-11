Pompei. Dopo l’imposizione di Chiusura di Grand’eté avviato al Comune un tavolo di confronto

Un picchetto di sindacati e lavoratori del supermercato Grand’Etè ha manifestato il grande disagio della categoria (ex Auchan) privata del posto di lavoro prima assicurato con l’iniziativa d’imprenditori locali che ha aveva riaperto i battenti nelle scorse settimane sulla base di una dichiarata continuità nelle precedente gestione del Centro Commerciale. Al primo piano della casa Comunale si è aperto un tavolo intorno a cui si cerca di trovare il bandolo della matassa di una intricata vicenda burocratica che allo stato dei fatti (per quanto dichiarato da una nota dell’Amministrazione Comunale) nega la continuità nei diritti di gestione degli spazi adibiti da Margherita per il centro commerciale Auchan ed una galleria di negozi e rilevati senza titolo valido (sempre secondo l’Amministrazione comunale di Pompei) dalla società CI.BO. Pompei. Dichiarazioni di vicinanza diramate con un comunicato stampa da parte del primo cittadino di Pompei hanno in parte rasserenato gli animi delle parti a convegno per trovare una soluzione anche se non si fa mistero che ci sono (secondo il Comune) oggettive carenze in termini di permessi che non possono essere ignorate. Al momento, l’ordine di cessazione delle attività resta ancora in piedi mentre si cerca in primis di fare chiarezza sulla vicenda burocratica e il ruolo delle parti (Comune, società Marcherita e società Ci.Bo. Pompei) per capire se esiste il modo di colmare in qualche modo le lacune burocratiche. Viene dichiarato dal Comune spirito di grande collaborazione. Il tavolo si aggiornerò a domani per ricercare nuove soluzioni alla presenza, anche del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Fimiani che nell’ordine di chiusura e “ai fini dell’avvio di una nuova attività” ha invitato la società Ci.Bo a “presentare una nuova istanza secondo la normativa vigente” dal momento che riterrebbe senza validità la documentazione presentata precedentemente che ha fatto scattare l’immediata chiusura, decretata dal Suap nella giornata di ieri sulla base di una serie di illegittimità. Sulla base di questa notizia è scattata già nella giornata di ieri (16 novembre) la protesta sindacale che mette in primo piano la grande delusione di 80 famiglie senza reddito in prossimità delle Festività Natalizie. Nello specifico il nodo della vertenza amministrativa è legata alla validità della comunicazione di “subentro” (e di conseguenza delle relative autorizzazioni) da parte della nuova società (Ci.Bo) a Margherita distribuzione dal momento “il subingresso deve avvenire senza soluzione di continuità, cioè con il proseguimento dell’attività senza interruzione della stessa” mentre sembrerebbe assente secondo il Suap anche perché la struttura di via Pontenuovo(ex Auchan) è stato oggetto di alcuni interventi di frazionamento strutturale che aveva già configurato una diversa articolazione degli spazi interni.