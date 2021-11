Scafati. Il Congresso ANPI alla sezione “Fienga” (video)

Scafati. Congresso per la Sezione “Bernardino Fienga” ANPI in vista del 17° congresso nazionale dell’associazione nazionale partigiani italiani













Scafati. Il Congresso ANPI alla sezione “Fienga”

Un’assemblea per ribadire le linee guida dell’antifascismo attivo in città e rilanciare con tante nuove prospettive, mettendo al centro i giovani e le nuove battaglie contro l’odio e la violenza squadrista. Si è svolto lo scorso 7 novembre il Congresso della Sezione “Bernardino Fienga” ANPI Scafati in vista del 17° congresso nazionale dell’associazione nazionale partigiani italiani.

Le azioni

Il momento, tenutosi all’interno del circolo ARCI Cortocircuito, ha provato a ricompattare le istituzioni e le parti sociali in una lotta verso le nuove forme di fascismo e di violenza, che si riconoscono nel contrasto all’inquinamento del Fiume Sarno o nella lotta alle nuove forme di xenofobia e omofobia. È stato anche eletto anche il nuovo consiglio direttivo della sezione cittadina, che il prossimo 27 Novembre sarà presente al congresso provinciale di Salerno che si terrà al Centro Sociale Pastena.

