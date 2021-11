Scafati. No alla violenza sulle donne, le tre tappe di Resilienza

Un percorso in tre tappe per dire basta ad ogni violenza sulle donne. Anche quest’anno è l’associazione Resilienza ad organizzare un percorso di eventi in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il 20 novembre si terrà “Viaggio introspettivo” con Maria Punzo, presso Vinenza, al fine di toccare con mano quanta forza e quanto coraggio può racchiudere un corpo femminile. Sarà presentato il libro “Fattore Z”, che si pone l’obiettivo di ricercare nel lettore il coraggio di credere in se stessi, la fiducia ed i valori oggi artefatti dal riflesso della società. Il 25 appuntamento in Via Oberdan 49, affinché la luce ed il calore delle candele possano arrivare a tutte coloro che non hanno vinto un amore malato. La fiaccolata avrà luogo presso la scultura installata nell’aiuola rivalutata dall’associazione. Il 26, presso l’Iti Pacinotti, donazione di una panchina rossa perché l’educazione al rispetto verso la donna e non solo faccia parte del percorso di studi, e presentazione del libro “Violenza dalla A alla Z”, a cura della dottoressa Virginia Ciaravola. “Il mese di novembre è prettamente dedicato alla violenza contro le donne, anche se da sempre l’associazione sottolinea come la stessa venga combattuta quotidianamente come la stessa fa. Dalla sua costituzione, Resilienza è ponte tra la vittima è le strutture presenti sul territorio scafatese e non – spiega la portavoce Federica Buono – Il sociale non viene però messo da parte, la mano tesa verso il prossimo vi è sempre. La solidarietà è la costante di questa famiglia”.

Adriano Falanga