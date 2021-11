Agro Solidale. Erogazione buoni spesa e altri servizi (video)

Grazie al decreto legge “Sostegni bis” la consortile Agro Solidale eroga buoni spesa da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. I buoni spesa sono utilizzabili, dai residenti dei Comuni di Pagani, Sarno e San Valentino Torio, per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità tra i quali anche prodotti farmaceutici, articoli medicali, presidi medico chirurgici, articoli per neonati, prodotti per la cura e l’igiene della casa e della persona. I buoni possono essere esclusivamente spesi presso gli esercizi commerciali comunali accreditati del Comune di residenza del beneficiario. Tali esercizi saranno resi noti tramite i siti istituzionali dei Comuni di Pagani, San Valentino Torio, Sarno e sul sito di “Agro solidale”. La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line, entro il 03 dicembre 2021, attraverso il sito di www.agrosolidale.it















Altri servizi dal Centro Polivalente agli asili nido

Agro Solidale attraverso il suo portale dedicato rende pubblico l’elenco definitivo degli ammessi al Centro Polivalente per minori 6-14 anni organizzato e allestito nei Comuni di San Valentino Torio, Sarno e Pagani. Tutti i dettagli sulla pagina del sito www.agrosolidale.it

Grande slancio per gli Asili Nido comunali di ambito. Le attività sono riprese quasi completamente in tutti i comuni interessati dalle attività. Ne parla l’attuale direttore della consortile Agro Solidale Arturo Lombardo.