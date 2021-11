Nocera Inferiore. Fuga dalla Giunta: lascia anche l’assessore all’ambiente Fasanino

Gli ultimi mesi dell’amministrazione Torquato si stanno rivelando fabbrica di veleni e di addii per un Governo della città capace in diverse forme di durare due elezioni e 10 anni. Lascia la Giunta comunale della città di Nocera Inferiore l’assessore all’ambiente Nicoletta Fasanino, grande profilo tecnico della squadra di Torquato che abbandona la squadra per impossibilità di ulteriore avanzamenti e per lo stato di stress avanzato raggiunto al Municipio di Piazza A. Diaz in relazione soprattutto con gli impegni personali. A spiegare i motivi del divorzio il primo cittadino Manlio Torquato: “Ringrazio l’assessore Fasanino per il contributo dato, in questo quasi biennio di lavoro dell’ Amministrazione. Avendo il sottoscritto valutato che, per ragioni lavorative, soprattutto negli ultimi mesi, l’assessore è stata costretta a ridurre notevolmente la possibilità di presenza e conseguentemente la portata di ulteriori risultati. Del tutto estranea invece ogni interferenza, neppure indiretta, di carattere elettorale, tema che nulla ha a che vedere con l’assolvimento di una delega da parte di una delega tecnica”. Non è la prima volta che il Sindaco dà questo tipo di risposte, certo è che dopo il ritiro del consigliere (con polemica) Gennaro Della Mura, dell’assessore alle politiche sociali Antonietta Manzo, un terzo addio in poche settimane incomincia a farsi sentire. E per questo che Torquato spera in future collaborazioni, lasciando una porta aperta:” Nell’apprezzare altresì il lavoro profuso, non senza difficoltà o limiti, dagli uffici, confido nella massima collaborazione col sottoscritto, in questo prossimo semestre, come è accaduto nel corso dell’intero mandato più volte allorquando lo scrivente ha trattenuto la delega, consentendo al Comune di raggiungere obiettivi prestigiosi come ad esempio sulle dotazioni strumentali, i controlli e la percentuale di raccolta differenziata. L’Amministrazione infine non esclude che la collaborazione professionale dell’ing. Fasanino potrà continuare sotto forme diverse dall’assessorato, se tecnicamente compatibili anche con i tempi dei suoi impegni professionali fuori città”.