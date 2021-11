Pompei. Riapre Grand’Eté con decreto del TAR mentre prosegue il tavolo di confronto

Con un post su Facebook del capo dell’opposizione Domenico Di Casola si è saputo che il TAR Campania ha sospeso il provvedimento di chiusura del supermercato Grand’Eté ed ha fissato la prima udienza al 14 dicembre. Ne consegue che il supermercato pompeiano dovrebbe operare a pieno regime fino alla sentenza amministrativa o alla soluzione del nodo procedurale. E’ una boccata di ossigeno per le 80 famiglie che attendono con ansia la conclusione della vertenza. Nel frattempo la decretazione della magistratura amministrativa ha sospeso ma non ancora risolto il contenzioso riguardante la regolarità dell’apertura. Allo stesso modo dovrebbe restare inalterato il calendario delle trattative, aggiornate a lunedì 22 novembre. Dopo la chiusura di Grand’Eté seguita da un’immediata protesta sindacale sono partite (e mai sospese) consultazioni di natura tecniche e burocratiche avviate tra la delegazione amministrativa del Comune di Pompei e quella di rappresentanza della società CiBo Pompei. I commenti su queste giornate di trattative a livello sindacale e tecnico (a secondo delle competenze degli attori al tavolo di confronto) fanno rimbalzare un polemica irrisolta che si è trasformata in un vero e proprio giallo di Palazzo, secondo gli osservatori politici esterni alla vertenza Grand’Etè: la società Ci.Bo. Pompei sostiene di aver inviato ben 36 mail al Comune di Pompei per informarlo sull’iter procedurale precedente all’apertura (senza parlare della costante irreperibilità telefonica di Fimiani). Sul fronte opposto l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio ha tenuto a precisare (verbali del corriere in arrivo alla mano) che nessuna comunicazione telematica spedita da Grand’Eté sarebbe arrivata alla casella di posta PEC di Palazzo De Fusco nei giorni precedenti e immediatamente successivi dell’inaugurazione del supermercato che ha rilevato parte dello spazio precedentemente occupato da Auchan nel centro commerciale “Porte di Pompei” (ex Città Mercato). La questione viene stigmatizzata da Gianluca Torelli, segretario della Camera del lavoro di Castellammare di Stabia della CGIL che precisa:” In confronti del genere servono trasparenza e legalità”. Secondo un comunicato del comune mariano nella giornata di oggi sono state esaminate le presunte irregolarità riscontrate dall’Ufficio Suap alla base dell’ordine di chiusura del supermercato di via Pontenuovo. Alla Ci.Bo Pompei è stata chiesta l’integrazione documentale mentre sul tavolo resta irrisolto il nodo della presunta illegittimità del “subentro” perché non è stata riconosciuta continuità sia dal punto di vista gestionale che di occupazione dello spazio commerciale mentre pare che parte del contenzioso sia di competenza regionale mentre spetta all’UTC del Comune di Pompei verificare la legittimità ripartizione e trasferimenti degli spazi del centro commerciale nella configurazione attuale. L’assessore al comparto produttivo di Pompei, Michele Troianiello, da parte sua ha testimoniato il clima di prudente ottimismo che si respira in questi giorni a Palazzo De Fusco a testimonianza della buona volontà di tutti nella soluzione di una pratica dai risvolti spinosi che con una buona dose di perseveranza potrebbero risolversi. “Il cielo all’orizzonte sembra rasserenarsi. Il confronto continua in maniera costruttiva e anche il primo cittadino è ottimista”. Conclude il comunicato del Comune Pompei lanciando segnali di speranza ad dipendenti di Grand’eté che domani dovrebbero rientrare al lavoro.