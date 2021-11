Scafati. Furti, risse e droga: sos del Pd al Prefetto

Un Consiglio Comunale sul tema sicurezza. A chiederlo è il Partito Democratico, che attraverso un manifesto pubblico lancia l’allarme per l’escalation di fenomeni micro delinquenziali che attanaglia la città. “Negli ultimi mesi Scafati sta subendo un crescente verificarsi di furti e di atti vandalici, ai danni di cittadini e attività commerciali – Si legge – Si registra, inoltre, un preoccupante aumento di episodi di micro-criminalità, di risse, di rapine, di disturbo alla quiete pubblica e di spaccio di droga, finanche nel centro cittadino”. Dal degrado urbano delle periferie, allo spaccio di droga, oramai arrivato, secondo i dem scafatesi, in centro città. “L’incapacità e l’inettitudine del Sindaco Salvati, completamente disattento ai problemi reali della comunità e inadeguato al compito, stanno lasciando ampi margini alla crescita di una diffusa zona grigia sul nostro territorio, dove assenza di regole e di controlli, permettono a piccole illegalità e grandi interessi della criminalità di fondersi, radicarsi, crescere, contaminare la vita e l’economia – scrivono sul manifesto”. Il Pd, che domenica mattina terrà il congresso per il rinnovo delle cariche cittadine, chiede una Assise tematica e mette sul tavolo le sue proposte, tra cui “la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; potenziamento dell’organico dei carabinieri; Istituzione del Commissariato P.S. a Scafati; assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale; Sentinelle sociali di quartiere; patti di collaborazione per la partecipazione e la riqualificazione urbana; sportello Anti-Racket”. “Forse i consiglieri in questione non sanno che rispetto al problema sicurezza il sindaco si è già più volte confrontato con il signor prefetto di Salerno, il quale ha sempre prestato massima attenzione al nostro territorio convocando più volte il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza o garantendo unità di supporto alle nostre forze dell’ordine, che svolgono ogni giorno un lavoro a dir poco encomiabile per cercare di assicurare sicurezza e protezione ai cittadini – replica Cristoforo Salvati – Le operazioni condotte negli ultimi mesi dai nostri vigili urbani e dai carabinieri della tenenza di via Oberdan per contrastare l’illegalità diffusa, le attività che quotidianamente le nostre forze dell’ordine mettono in campo per garantire il rispetto della legge, partendo proprio dalle aree ritenute più a rischio, testimoniano l’impegno costante di un’Amministrazione rispetto al problema sicurezza”. Salvati accoglie la richiesta di un Consiglio Comunale dedicato. “Saremo ben lieti di discutere in consiglio comunale di tale problematica perché noi, al di là delle appartenenze di partito, sentiamo forte il senso di responsabilità nei confronti della città. E, in tal senso, non abbiamo di certo bisogno di suggerimenti. Non intendiamo abbassare la guardia, e non perché lo chiedono i nostri amici dell’opposizione”.

Adriano Falanga