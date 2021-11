Angri. Stasera al PalaFusco di Via Adriana atleti di prestigio provenienti dalla Campania e dal resto della penisola si sfideranno nelle varie categorie

Angri, questa sera la prima edizione del “Doria Fighters”

Ring pronto per la prima edizione del “Doria Fighters”. Stasera al PalaFusco di Via Adriana atleti di prestigio provenienti dalla Campania e dal resto della penisola si sfideranno nelle varie categorie in un evento unico del genere.

I promotori dell’evento

L’evento è stato promosso e organizzato dal Maestro Giuseppe Russo, titolare della Palestra Tiger e dal Maestro Gaetano Verziere, tecnico nazionale istruttore della Federazione Fight 1. Il “Doria Fighters” garantirà l’emozione dello spettacolo supportato da luci, schermo gigante, macchina del fumo e passerella per l’ingresso degli atleti.