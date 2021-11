Nocera Inferiore. Emergenza personale all’ospedale Umberto I















Emergenza personale all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La nota di Vincenzo Stile, Presidente della commissione speciale sanità del Comune di Nocera Inferiore, Gennaro Della Mura e Nello Rosati, consiglieri comunali del gruppo Nocera Coraggiosa.

La nota

Servono urgentemente … “anche” 4 medici per la terapia intensiva neonatale all’ Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore: la TIN. Su 16 posti letto, 10 sono occupati da casi di bronchiolite. Siamo in un periodo di epidemia di questa malattia e ci sono apparecchi e strumenti accantonati che permetterebbero assistenza rianimatoria per altri neonati in questa emergenza solo se ci fosse il personale adeguato. Ascoltati gli operatori sanitari e i genitori di tanti piccoli pazienti in difficoltà chiediamo che venga pubblicata dalla ASL Salerno la graduatoria per la neonatologia, per la copertura urgente delle carenze di medici e che venga espletato il concorso per i posti a tempo indeterminato in modo da rendere stabile la situazione. La TIN di Nocera Inferiore è una delle eccellenze dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e uno dei centri più importanti di rianimazione neonatale della Campania.













Una struttura di eccellenza

Nel nostro ospedale, che conta quest’anno circa 1400 nati, la TIN rappresenta l’ennesima Ferrari ma mancano i piloti: bisogna fare presto: la popolazione di tutta la nostra regione ha avuto bisogno di questo reparto, e, nel corso degli anni, ha dimostrato gratitudine con tantissime donazioni di apparecchi e strumenti. Da parte di tutta la società civile, del mondo produttivo, e della tifoseria calcistica, tutti hanno donato perché questo reparto è rimasto nel cuore di tutti e tutti vogliono che questa Ferrari debba ancora correre come sempre ha fatto guidata da una squadra completa di piloti, per far vincere il campionato della vita a tutti i piccoli che sono in difficoltà. Come dice sempre un mio valoroso collega del TIN “quando salvi un bambino salvi il mondo intero”.

















L’appello del gruppo “Nocera Coraggiosa”

Rivolgiamo il nostro appello ai vertici dell’ASL Salerno con la certezza di essere ascoltati e che ci sarà rapida soluzione per il problema segnalato. Facciamo correre le nostre Ferrari della medicina non corriamo il rischio dì farle stare ferme in garage. La Ferrari è fatta per correre.