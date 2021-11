Pagani. Addio a Lucia De Palma, vedova di Marcello Torre

Lucia De Palma Torre si è spenta nella notte. Dopo mille battaglie, combattute con tenacia, coraggio e determinazione, se ne è andata. Una donna forte e combattiva, Lucia De Palma. Dopo la morte del marito, Marcello Torre, sindaco di Pagani, barbaramente assassinato nel 1980, ha sempre lottato per cercare verità e giustizia. È stata sempre in prima linea per testimoniare l’importanza della memoria e dell’impegno.

Commosso e toccante il messaggio di cordoglio della famiglia di Libera della provincia di Salerno.

“Lucia De Palma Torre è stata per tutti noi un punto di riferimento. Una donna coraggiosa, tenace, combattiva.

Ci ha insegnato il valore della memoria, la forza della testimonianza, il coraggio di cercare, senza mai arrendersi, verità e giustizia – si legge -. Lucia se n’è andata stanotte, nel silenzio nel quale si era rinchiusa da qualche tempo e a cui noi, che la conoscevamo bene, non eravamo abituati.

La sua vita ci chiede di raccogliere l’eredità più preziosa che potesse lasciarci: il suo testimone di memoria.

Lo raccoglieremo con gioia e gratitudine. Siamo stretti intorno ai suoi affetti più cari: Annamaria, Marcella, Goffredo e Marcello.

Ciao Lucia.

Grazie per quello che hai fatto.

Salutaci Marcello”.

Foto da Facebook