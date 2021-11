Scafati. Congresso Cittadino PD: parla Michele Grimaldi (video)

Scafati. Congresso Cittadino PD: parla Michele Grimaldi

Tra poche ore adunata per il congresso del Partito Democratico. Sarà anche momento nel quale l’attuale coordinatore Michele Grimaldi lascerà la segreteria dopo cinque anni. Aria di cambiamento negli ambienti del centro sinistra scafatese. Il congresso si terrà nei locali parrocchiali della Chiesa Vecchia della parrocchia di San Francesco di Paola. Il momento nasce dal movimento all’interno del partito democratico a livello regionale e provinciale, ma anche per dare nuova linfa alla dirigenza politica scafatese.

Le linee guida di Grimaldi

Grimaldi vuole lasciare il posto da segretario locale per concentrarsi completamente nel ruolo di consigliere comunale, evitando quindi una doppia nomina politica e istituzionale, ma anche per poter dare maggior protagonismo alle giovani generazioni in ottica elezioni 2024. Crescere un PD di stampo progressista come impostato dal Grimaldi negli ultimi anni, mentre la sua figura tende ad allontanarsi dal Partito per diventare un volto di sintesi in città. Soprattutto in un ambiente di sinistra ancora frammentato dalle ultime elezioni del 2019, soprattutto tra forze consiliari e civiche, con un ragionamento condiviso che non è mai partito perché mai occasione è stata veramente proposta.

Il servizio è di Alfonso Romano