Crescenzo sconfitto in finale: è vice campione del mondo

Angelo Crescenzo non riesce nell’impresa di laurearsi Campione del Mondo per la seconda volta consecutiva, ma la medaglia d’argento nel kumitè -60kg conquistata a Dubai ha in ogni caso una valenza enorme, specie dopo la sfortunatissima esperienza olimpica.

L’atleta dell’Esercito Italiano si è dovuto arrendere al termine di un match equilibratissimo al brasiliano Douglas Brose. I due karateka si sono studiati a lungo, quindi il brasiliano ha messo in atto un attacco perfetto a 58 secondi dalla fine e ha messo a segno un ippon per il vantaggio di 3-0.

La fase conclusiva ha visto Angelo Crescenzo, cresciuto nello Shirai Club di San Valentino Torio sotto la guida del maestro Antonio Califano, provarle davvero tutte per riaprire i discorsi, ma la difesa ad oltranza di Douglas Brose ha garantito la medaglia d’oro al brasiliano.