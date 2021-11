Incidente caccia nel Salernitano, salvato da Soccorso alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi per un incidente di caccia

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi per un incidente di caccia verificatosi a un uomo, che si trovava tra le località Monte Salto e Ciorani di Mercato San Severino (Salerno). L’allarme lanciato dai compagni è stato diramato a più enti, tra cui il 118 che ha inviato l’elisoccorso con tecnico CNSAS a bordo, che è arrivato per primo in zona operazioni ed ha sbarcato l’equipe sanitaria.

Il recupero

L’uomo, un 44enne originario di Fisciano che presentava una emorragia a una gamba, e’ stato prima stabilizzato, poi imbarellato e infine recuperato al verricello per essere sbarcato all’ospedale S.Leonardo di Salerno. Per questo intervento si sono mobilitati oltre all’elisoccorso 118 (con Tecnico CNSAS a bordo) anche una squadra terrestre del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, l’ambulanza territoriale 118, i VV.F. e i Carabinieri Forestali.

