Nocera Inferiore: caccia al parcheggio gratis ASL in via Ricco

Mancanza di parcheggi per la sosta. Il disagio viene manifestato dagli utenti della farmacia territoriale e degli altri servizi ubicati nel plesso dell’ex direzione generale dell’ASL Salerno 1 tra Via Federico Ricco e Via Falcone. È diventato difficile per l’utenza trovare un parcheggio libero all’interno dell’area libera e gratuita nei pressi degli uffici ubicati nell’ex ospedale psichiatrici. Area ambita da avvocati e utenti del tribunale nocerino. Chi si reca presso la cittadella giudiziaria, infatti, prima di optare per la sosta a pagamento nei parcheggi dedicati, tenta la ricerca di un parcheggio proprio negli spazi dell’azienda sanitaria locale.

Una consuetudine che crea disagi

Una consuetudine che penalizza l’utenza del distretto sanitario nocerino, dove sono collocati i servizi veterinari, la farmacia, il Dipartimento di salute mentale, ma anche i punti vaccinali anti COVID. I posti registrano sempre il pienone e chi deve usufruire dei servizi sanitari è costretto a lasciare la macchina altrove anche a rischio di trasgredire divieti e codice della strada. Da tempo viene chiesto, come riporta il quotidiano “La Città”, di risolvere la questione regolando la sosta anche nell’area dell’ex direzione generale dell’azienda sanitaria salernitana per evitare ulteriori disagi all’utenza.