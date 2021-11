Pompei. La casa comunale si illumina d’azzurro a favore dei bambini

Palazzo De Fusco illuminato di azzurro per la Giornata Universale dell’Infanzia. L’iniziativa del primo cittadino e della consigliera delegata all’Istruzione, Pina Piedepalumbo mira sensibilizzare la cittadinanza sui tanti bambini che ogni giorno vedono negati i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti con la Convenzione ONU del 20 novembre 1959.

Secondo il Rapporto di Save The Children, nel mondo più di 400 milioni di bambine e bambini vivono in aree di conflitto, tra i 10 e i 16 milioni di minori rischiano di non poter tornare a scuola perché costretti a lavorare o a sposarsi, mentre ogni anno più di 22.000 bambine e ragazze muoiono durante gravidanze e parti che sono il risultato di matrimoni precoci.

I bambini sotto i cinque anni sull’orlo della fame sono circa 5,7 milioni, più di 1 miliardo di bambini vive in aree ad alto rischio di minacce climatiche e si stima che 710 milioni di minori vivano nei 45 paesi a più alto rischio di subire l’impatto della crisi climatica.In Italia, negli ultimi 15 anni 1 milione di bambine e bambini in più in povertà assoluta.