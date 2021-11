Angri. Manca la comunicazione. L’assenza del bollettino COVID indigna i cittadini angresi in apprensione per la nuova ondata della pandemia















Angri. COVID, manca il bollettino epidemiologico. Drive-in “sgarrupato”

Bollettino epidemiologico: manca la comunicazione. L’assenza del bollettino COVID indigna i cittadini angresi in apprensione per la nuova ondata della pandemia. Da più parti in città viene chiesta una maggiore attenzione alle costanti comunicazioni fatte all’ente dall’ASL che, senza sosta, effettua i test tamponi nello spazio interno al parcheggio del comune in Piazza Crocifisso. Da tempo il sindaco Ferraioli, che secondo gli “spifferi di palazzo” sarebbe anche un convinto NO VAX supportato da alcuni assessori della sua giunta, e la sua “press room” non sarebbero in grado di fornire i dati periodici sulla situazione epidemiologica dei contagi in città che a verificare, anche visivamente, dalle auto incolonnate al drive-in sembrano essere anche abbastanza preoccupanti.















Drive-in per tamponi sgarrupato

Lo stesso drive-in “sgarrupato” posto sull’area retrostante del comune è oggetto di polemiche per la mancanza di una tettoia di riparo per gli operatori sanitari dell’USCA costretti a effettuare i tamponi in balia delle continue intemperie stagionali senza protezione sopra i loro capi al quale si aggiunge anche la mancanza d’indicazioni visive che possano, in qualche modo, guidare con semplicità gli utenti – pazienti all’area drive nel parcheggio.













Becera campagna elettorale fuori tempo

“Solita improvvisazione e incompetenza di questa amministrazione e di qualche ‘colorito’ soggetto in seno alla maggioranza che sta sempre in campagna elettorale approfittando scandalosamente di questo grave momento emergenziale” dice un’automobilista irritato dalla mancanza d’indicazioni e costretto a chiedere ai passanti, con grande rischio di contagio, l’indicazione per il drive tamponi.

RePol