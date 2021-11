Angri. Recrudescenza criminale, il sindaco chiede il “Comitato per la sicurezza”

Emergenza furti in città. Si registra un aumento esponenziale di furti nelle case in ogni zona della città tanto da fare richiedere al sindaco Cosimo Ferraioli la convocazione del “Comitato per l’ordine e la sicurezza Pubblica” al Prefetto di Salerno Russo. Una stretta necessaria dopo i recenti fenomeni criminosi che hanno interessato gran parte del territorio cittadino braccato dai ladri.

Territorio senza controllo

L’ultimo colpo messo a segno in centro solo poche ore fa. Preoccupazione anche per la mancanza di sicurezza per le strade cittadine, soprattutto nelle ore notturne quando le arterie diventato veri e propri circuiti per l’alta velocità e la sosta selvaggia anche in zone pericolose.

ReCro