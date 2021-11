Angri. Un tavolo Inter istituzionale a favore degli adolescenti

In rete per la rete. Domani presso la Casa del Cittadino, Piazza Doria Angri alle ore 10,00 prende forma il “Tavolo Inter istituzionale” per iniziative finalizzate all’adozione di sani stili di vita a tutela della popolazione infantile e adolescenziale del territorio agro nocerino sarnese.

Gli attori coinvolti

Si tratta di un luogo di confronto e di raccordo tra Comuni, Scuola, ASL e gli Organismi del Terzo Settore, coinvolti nelle politiche di “Promozione della Salute “ che si pongono l’obiettivo di contribuire alla qualificazione del sistema di tutela e presa in carico dei Minori/Adolescenti , uno spazio di riflessione permanete e itinerante sul il territorio, spiega l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili la Maria D’Aniello.

Il protocollo d’intesa

La proposta dà seguito al Protocollo d’Intesa voluto dall’amministrazione comunale di Angri e l’Azienda Sanitaria ASL Salerno, nella veste della Dirigente Responsabile UOSD per la “Promozione della Salute” Rosa Zampetti, per l’avvio delle attività con la formazione di gruppi di lavoro multidisciplinare dedicati a promuovere il miglioramento dei servizi alla persona e in particolare nelle aree tematiche: “Alimentazione e Attività Motoria”,” Ambiente e Salute”, Benessere Responsabile e Life Skills, “la Cultura della Solidarietà “, Salute Umana e Infezione”, “SOS Salute a Scuola”.

Un intervento a 360° nella realtà territoriale dei minori e degli adolescenti: in grado di favorire benessere per se e per la comunità, aggiunge il dirigente UOC Servizi Sociali, Scolastici e Personale Alfonso Toscano. Il tavolo promuove: la creazione di un gruppo tecnico scientifico; rilevazione e implementazione integrata dei Servizi proposti sul territorio al fine di ottimizzare le risorse già attive e il lavoro messo in campo, attivarne di nuove, elaborare proposte e soluzioni condivise; scambio di Buone Pratiche, analisi e ricerche e promozione di sperimentazioni, azioni e progettazioni comuni tese a promuovere l’interesse superiore del minore.