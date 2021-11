La Benemerita a tutela del decoro di piazza Bartolo Longo

Un giovanotto domenica scorsa, dopo aver lavato la sua biancheria intima aveva pensato di metterla ad asciugare al sole della splendida giornata autunnale di domenica (21 novembre). Aveva, pertanto, steso i suoi calzini ad asciugare sopra un cartello turistico sito ai margini di un aiuola della piazza del Santuario della Madonna del Rosario, meta di pellegrinaggi che arrivano da tutte le parti del mondo, pertanto i turisti ed i religiosi che passavano davanti a quella “stesa di calzini” non potevano fare a meno di notare (e commentare) quell’atto di inciviltà e mancanza di decoro pubblico. Fortunatamente è intervenuta la pattuglia a piedi di due carabinieri, che la domenica assicura ordine e legalità nella Piazza Bartolo Longo, antistante il Santuario della madonna di Pompei, che ha ordinato al maleducato di turno a riprendersi i calzini. l’Arma dei Carabinieri festeggiava proprio in quella giornata la sua Patrona, sotto l’invocazione di “Virgo Fidelis”, richiamando la promessa e l’insegnamento che più li rappresenta: “Nei secoli fedele”. Sull’operato di chi è chiamato a proteggere e confortare, in Patria e all’estero, a Pompei come sui sacrati di tanti altri santuari mariani sparsi nel Mondo, bisogna condividere a rigurardo che si tratta di un’iniziativa di tutela di una rassicurante presenza celeste tra la gente cui ogni Carabiniere tributa il reverente pensiero e affida la propria missione che guida la sua quotidiana attività di vicinanza al cittadino.