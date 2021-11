Nocera Inferiore. Al via il progetto per il rilancio di Fosso Imperatore

Area industriale di Fosso Imperatore, pronto il grande rilancio del progetto dopo la convenzione firmata questa mattina dall’amministrazione Torquato e dagli imprenditori. Un grande passo per lo sviluppo economico del territorio, che sblocca uno stallo ormai decennale, quello compiuto dal Sindaco di Nocera Manlio Torquato e dal presidente della COIFIM (Consorzio imprenditori Fosso Imperatore) Alfonso Vicidomini stamattina nella stanza del primo cittadino all’interno della Casa Comunale di piazza A. Diaz. Presenti per l’amministrazione anche l’assessore alle attività produttive Antonio Franza, l’assessore alle Politiche economiche Mario Campitelli, l’assessore alle infrastrutture Mario Prisco e Raffaele Stella, membro del direttivo della Coifim con delega ai rapporti con il Comune. Al centro del documento che sarà pietra miliare dell’azione industriale nell’area per i prossimi, lo sviluppo industriale di Fosso Imperatore capace di mettere al centro la forza innovativa dell’imprenditoria supportata da basi solide a livello infrastrutturale ma anche di sostenibilità economica e ambientale. Per rilanciare infatti un progetto che ha vissuto negli stalli burocratici da oltre venti anni, c’è stato bisogno di un accordo forte e biunivoco. La convenzione sottoscritta ha una doppia valenza, da un lato garantisce una corretta gestione dell’area industriale che, come disciplinato dal P.I.P., deve essere fatta dagli imprenditori, dall’altra assicura una politica economica del Territorio fatta, in condivisione e concertazione, dall’amministrazione e dal CO.I.F.IM. Obiettivo raggiunto, e l’amministrazione può essere felice: “ La firma di questa mattina porta a compimento un progetto di sviluppo economico che guarda lontano. Un percorso non semplice che ha visto questa amministrazione perseguire con costanza l’ obiettivo per lo sviluppo industriale di Nocera e dell’Agro” sono infatti le parole di Torquato, che sottolinea come l’area industriale possa essere di profondo impatto territoriale oltre il comune nocerino. Una gioia condivisa anche gli imprenditori, come evidente dalle parole di Alfonso Vicidomini, presidente del consorzio degli investitori nell’area di Fosso Imperatore: “ E’ stato raggiunto un accordo importante. Il presupposto per l’ inizio di un percorso di sviluppo e di dialogo continuo per la costruzione di un obiettivo comune” sono le sue parole, che rimarcano poi aspetti importanti per il futuro dello sviluppo del polo industriale:”Il Coifim rappresenta Aziende vanto del nostro territorio. Insieme con l’Amministrazione Comunale dobbiamo impegnarci non solo a valorizzarle ma dobbiamo essere capaci di rendere il nostro territorio sempre più attrattivo. Lo dobbiamo anche ai nostri giovani, costretti spesso a guardare altrove.”