Sarno. Risarcimenti post frana, Viscardi: “In campo nuove misure” (video)

Sarno. Risarcimenti post frana, Viscardi: “In campo nuove misure”

Comuni sull’orlo del dissesto finanziario per risarcimenti a familiari di vittime di calamità, Sarno fa da apripista nella manovra per evitare il tracollo. Sono sette i Comuni italiani – che a causa di sentenze esecutive di risarcimento, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, sarebbero caduti sotto un peso economico insostenibile. Salvati dallo Stato che ha trasferito 93,4 milioni in 5 anni, «Fondo per contenziosi connessi a Sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti», istituito nel 2016 dal Decreto Enti Locali. Eppure a Sarno c’è un problema tra Comune e Governo.













La spiegazione

A spiegare cosa sia accaduto nella città dei Sarrasti, dopo la frana del 5 maggio 1998 una tragedia con 137 vittime, è l’assessore Eutilia Viscardi.

Il servizio è di Rossella Liguori