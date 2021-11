Pagani. Giornata internazionale contro la Violenza femminile

Pagani. Manifestazioni in occasione della Giornata internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le donne

Sarà una giornata ricca di occasioni di riflessioni quella di giovedì 25 novembre a Pagani. Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’amministrazione De Prisco attraverso l’assessorato alle Parti Opportunità, guidato da Mariastella Longobucco, e l’assessorato alla Cultura, guidato dal vicesindaco Valentina Oliva, promuove due momenti di dibattito, uno mattutino e uno pomeridiano, presso il teatro Auditorium Sant’Alfonso in cui saranno coinvolte le scuole e la cittadinanza.

L’evento della mattina, con partenza alle ore 9.30, è promosso dalla Commissione comunale Pari Opportunità, presieduta dall’avv. Mariagrazia Torre, e vedrà la partecipazione della dott.ssa Gabriella Ferraioli, psicologa del Centro per le famiglie Agro Solidale, dott.ssa Maria Rosaria Mandiello, assistente sociale Agro Solidale, il maestro Carmine De Pascale, che interpreterà il monologo ‘Chi dice Donna’, la dott.ssa Maria Rosaria Padovano, psicologa psicoterapeuta, mediatrice familiare psicodiagnostica, già Giudice onorario presso Tribunale per i minorenni di Salerno, il maestro di Yoga Franco Marrazzo, che farà alla platea una dimostrazione di difesa personale. Modera la giornalista Martina Nacchio.

Il pomeriggio, invece, si strutturerà come segue: alle ore 16 ci sarà la proiezione del film “Ti amo da morire” sul sito istituzionale del Comune di Pagani, alle ore 18 avrà inizio l’incontro-dibattito, promosso dall’assessorato alla cultura in sinergia con le associazioni “Pane e Libri per Tutti” e “Floriano Pepe, maestro pittore”, a cui interverranno Alba de Felice, avvocato Matrimonialista e Familiarista – Presidente On.AMI (Ass. Avvocati Matrimonialisti Italiani) Distretto di Salerno, il tenente Simone Cannatelli, Comandante della tenenza di Pagani, la dott.ssa Maria Giovanna Squillante, assistente sociale Agro Solidale, l’avv. Luisa Citro Calabrese, avvocato penalista, Maria Luisa Pepe, presidente associazione Floriano Pepe, Maria Teresa Napodano, presidente Pane e Libri per Tutti. Durante l’evento l’artista Daniela Doria, creerà un’opera estemporanea. Modererà l’incontro Maria Consiglia La Braca, responsabile cultura associazione Pane e Libri per tutti. Alla fine del momento, i presenti assisteranno ad un flashmob a cura della stessa associazione.

Da questa sera fino al 25 novembre, a titolo simbolico, il monumento ai Caduti in piazza D’Arezzo si colorerà di rosso. Intanto presso oltre venti esercizi commerciali del centro cittadino sarà possibile godere una mostra itinerante di quadri di artisti locali, sempre fino a giovedì, promossa dall’associazione Floriano Pepe, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Pagani.