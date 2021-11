Pompei. Marcia della pace e difesa della salute

Una conferenza stampa a Palazzo De Fusco per la 17esima edizione della ”Corsa della Pace-Napoli Pompei”. Gara podistica di 30 km che partendo da Piazza del Plebiscito, si snoderà lungo le città della costa a sud di Napoli, per arrivare infine nella città mariana. Stesso percorso attraversato dal quadro della madonna del Rosario per arrivare al santuario di Pompei. Promossa dal Movimento Sportivo Bartolo Longo, sotto l’egida del Santuario di Pompei e con il patrocinio dei Comuni di Napoli, Pompei, Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, la marcia ha avuto, questa mattina nel corso della presentazione al pubblico, due testimonial di tutto rispetto: il cantante Bugo in rappresentanza della Nazionale Italiani Cantanti e l’attore Enzo De Caro per ItalianAttori: la squadra di calcio formata da attori e registi italiani nata per raccogliere fondi per varie iniziative benefiche.

Oltre al sindaco di Pompei alla conferenza stampa hanno partecipato anche sindaco di Torre Annunziata, l’assessore allo sport di Ercolano, il presidente dell’ A.S.D. Movimento Sportivo Bartolo Longo, il presidente di un importante marchio di abbuigliamento sportivo, un rappresentante del santuario di Pompei Mons. Pietro Caggiano, il responsabile Sportform, avvocato Tommaso Mandato, il presidente Fidal Campania.

Circa 250 gli atleti, provenienti da tutta Italia, attesi ai nastri di partenza di Piazza Plebiscito. La partenza, domenica 27 novembre. È fissata per le ore 8,30. Articolato l’itinerario che si snoderà lungo via San Carlo, piazza Municipio, via Cristoforo Colombo e via Marina, proseguendo, poi, per Corso San Giovanni a Teduccio per attraverso i paesi vesuviani di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata fino a tagliare la linea del traguardo su Piazza Bartolo Longo a Pompei.

Oltre alla Corsa in programma in questa 17esima edizione torna anche il Progetto CAMPUS 3S: Salute, sport, solidarietà che prevede l’installazione (in piazza Bartolo Longo a Pompei) di un vero e proprio Villaggio dello Sport. Un ospedale da campo presso il quale sarà possibile effettuare visite mediche gratuite. E poi ancora, incontri, convegni e momenti ludici.