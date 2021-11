Angri nella morsa criminale e Ferraioli chiama il Prefetto (video)

Angri nella morsa criminale e Ferraioli chiama il Prefetto

Escalation di furti in città. Si registra un aumento esponenziale di furti nelle case in ogni zona della città tanto da fare richiedere al sindaco Cosimo Ferraioli la convocazione del “Comitato per l’ordine e la sicurezza Pubblica” al Prefetto di Salerno Russo. Una stretta necessaria dopo i recenti fenomeni criminosi che hanno interessato gran parte del territorio cittadino braccato dai ladri. Numerosi i colpi messi a segno anche nel centro cittadino e il sindaco Ferraioli invita le vittime dei furti a denunciare i fatti alle autorità competenti, un’azione necessaria per attuare misure efficaci contro la delinquenza di genere.

fenomeno territoriale: appello ai sindaci

Un fenomeno che riguarda un po’ tutto il territorio regionale e in particolare l’agro nocerino sarnese, tematica che presto potrebbe essere discussa anche dall’assemblea dei sindaci promossa dal sindaco di Corbara Pietro Pentangelo e che, da tempo, già condivide molte problematiche comuni.

Il servizio è di Aldo Severino