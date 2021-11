Covid19/Il punto: Chi sono i ricoverati al Polo Covid di Scafati

Mentre la politica si appresta ad emanare nuove misure restrittive per contenere l’avanzata della quarta ondata dell’epidemia che attanaglia il mondo da marzo 2020, di seguito l’oggettività del dato clinico del Polo Covid “Scarlato” di Scafati.

Al 23 novembre 2021 il reparto pneumoCovid sub intensiva conta 14 ricoverati, la media è di un ricovero al giorno. Il Pronto Soccorso al momento riesce a garantire il turn over tra i ricoverati. Su 14, undici sono i non vaccinati, e tre i vaccinati. I non vaccinati hanno un’età che va dai 35 anni agli 81. Arrivano da tutta la provincia salernitana. Età media 63 anni.

I tre vaccinati hanno un’età media di 71 anni. Nel dettaglio, un 63enne vaccinato con doppia dose Pfizer lo scorso Gennaio. Un 73enne vaccinato con una sola dose Astrazeneca e un 75enne vaccinato con doppia dose Pfizer a maggio.

In Rianimazione occupati tre dei quattro posti disponibili. Età media 60 anni. Due su tre sono vaccinati oltre sei mesi, uno presenta depressione immunologica.

La città di Scafati conta attualmente un centinaio di positivi, domiciliati. Trend in crescita.

Adriano Falanga