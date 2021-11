Nola – Il Premio Felix – Città di Nola diventa “maggiorenne”. Lo scorso 12 novembre, nella suggestiva location della sala Vaccaro del Museo Archeologico di Nola, si è svolta la diciottesima edizione del Premio, dopo l’ anno di stop a causa del Covid.

L’ iniziativa, promossa dall’ associazione Gli Innamorati della Festa, come sempre, assegna un particolare riconoscimento a quanti hanno dato lustro alla città.

“La campana di bronzo, simbolo del Premio – afferma il presidente dell’ associazione Gli Innamorati della Festa, Antonio D’Ascoli – non è una manifestazione di campanilismo, ma di senso identitario. È proposta di modelli che partendo dalla nostra terra, dal nostro Sud, hanno raggiunto risultati importanti. È consapevolezza che un pezzo di Nola, in qualunque latitudine del mondo e con qualunque carica, anche la più prestigiosa resta sempre con te, con la sua millenaria storia ed il suo grande amore “materno” ”

Ad essere premiati quest’anno sono stati Alfonso Di Riso, Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica d’Armenia, e Luigi Caliendo primario del reparto di Cardiologica dell’ospedale di Nola.

L’ambasciatore Di Riso, in collegamento telefonico, ha ringraziato gli organizzatori e le istituzioni locali per questo riconoscimento che suggella il suo ultimo incarico in Armenia, giunto dopo un lungo percorso fatto di numerose esperienze di carattere internazionale.

Di Riso ha sottolineato come porti sempre nel cuore la sua nolanita’, legata soprattutto agli anni del liceo Carducci, segnati dagli insegnamenti dei professori che hanno curato la sua formazione e del papà Francesco, indimenticabile insegnante di Latino e Greco, riferimento culturale per diverse generazioni di studenti. A ritirare il Premio è stato il fratello, il dottore commercialista Vincenzo Di Riso.

L’ altro riconoscimento è andato invece al dottor Luigi Caliendo, primario di Cardiologia dell’ospedale di Nola. Ad essere rimarcato è stato il suo infaticabile impegno nella realizzazione di un reparto di Cardiologia tecnologicamente avanzato, capace di fornire una risposta adeguata alle emergenze cardiologiche che rappresentano ancora il primo fattore di mortalità. Un deciso salto in avanti con l’ inaugurazione nel 2015 dell’Emodonamica che ha messo fine alle pericolose “trasferte”in altri territori ad oltre 500 mila potenziali pazienti per ricevere un’ assistenza fondamentale per far fronte agli eventi ad alta criticità

Un riconoscimento speciale è andato poi al neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, già Premio Felix nel 2004, quando si affermò alla ribalta della cronaca per aver realizzato un particolare sistema antisismico, adottato successivamente in Giappone. Manfredi rappresenta il primo nolano che assume la carica di sindaco di Napoli e della Città metropolitana.

Di particolare rilievo le due menzioni assegnate, rispettivamente, alle associazioni del “Mondo Stella” per l’impegno sociale profuso e all’ architetto Claudia Arena, per l’ interessante studio su una migliore fruizione del Museo Archeologico di Nola.

Ufficio Stampa Antonio D’Ascoli