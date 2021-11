Pompei. Numero delle interrogazioni e tempi delle relative risposte

Sono sette le interrogazioni previste per il consiglio comunale convocato per la giornata di domani (giovedì 25 novembre) con all’ordine del giorno una serie di importanti decretazioni, a partire dal conferimento della cittadinanza onoraria a Massimo Osanna (attuale direttore generale dei musei italiani). I pompeiani da tempo sono spettatori di una forte polemica in seno al consiglio comunale che riguarda da un lato la trasparenza dell’attività amministrativa e in pari tempo il dialogo tra le forze politiche. Nella sostanza l’Amministrazione comunale di Pompei contesta il numero elevato dalle interrogazioni, sul versante opposto l’opposizione politica, guidata dal capo gruppo Domenico Di Casola lamenta la lentezza burocratica (che se esasperata diventa un intralcio alla trasparenza) nel fornire le risposte. Esemplare il caso all’ordine del giorno che interessa la serenità di 70 famiglie pompeiane. Ci riferiamo al sollecito del Di Casola delle notizie della vertenza Grand’Eté, importante perché riguarda la riapertura di un centro commerciale col reinserimento in lavoro di 70 dipendenti (ex Auchan). Di Casola si lamenta del mancato recapito degli atti richiesti nell’interrogazione del 12 novembre, la cui consultazione è indispensabile al dibattito sulla vertenza sulla regolarità istitutiva del supermercato di via Pontenuovo che vede l’Amministrazione (Suap) nella funzione di garante della regolarità dei permessi, autorizzazioni e carteggi preliminari alla sua attività di tutela degli interessi lavorativi, esasperati dalla nuova tegola piombata sulla loro stabilità occupazionale. E’ significativa a questo punto la richiesta del Di Casola di riuscire a ritirare copia della documentazione esplicativa dell’attività svolta dal quinto settore e dal carteggio riguardante gli atti acquisiti dal Comune di Pompei e dei verbali dei tavoli di concertazione che mirano a risolvere l’intrigata vicenda burocratica che ha intravisto una luce nella decretazione del TAR, che ha autorizzato la ripresa provvisoria delle attività commerciale nelle more di risoluzione della vertenza sul punto di diritto.