Pompei. Pienz ‘a salute per Asl 3 Napoli Sud

L’ASL 3 Napoli Sud in piazza Bartolo Longo venerdì 26 e sabato 27 per il ciclo di eventi “ Pienz ‘a salute” promossi dall’azienda sanitaria per la tutela della salute. L’obiettivo è recuperare il tempo perso in termini di attività di prevenzione e di screening a causa del Covid 19. Incontri tra la sanità pubblica e cittadini che spingono ancora di più sull’acceleratore della prevenzione nella convinzione che, oltre al Covid, è assolutamente necessario recuperare le normali attività con controlli efficaci ed individuazione precoce delle principali patologie.

Per il calendario completo e tutte le informazioni: www.aslnapoli3sud.it – facebook AslNapoli3sud – 081.9633169.

I mezzi allestiti dall’Asl Napoli 3 Sud saranno operativi dalle 9:00 alle 18:00.