Scafati. Immobili invenduti, buco da due milioni di euro

Niente vendita immobili comunali, buco in bilancio di due milioni di euro. Corre ai ripari il Sindaco Cristoforo Salvati per evitare lo sforamento in bilancio e il mancato rispetto del piano di riequilibrio. I due milioni di euro erano stati preventivati a copertura del disavanzo di amministrazione del 2020, che sfiorava i nove milioni. Una cifra ripianata in tre rate da circa 3 milioni di euro annuali, dal 2021 al 2023. Nel 2021 due milioni dovevano arrivare dall’alienazione degli otto lotti relativi ad altrettanti immobili comunali, che hanno però fruttato appena 80 mila euro. A confermarlo è lo stesso Salvati nella relazione sullo stato di attuazione del ripiano del disavanzo di amministrazione rendiconto 2020, documento che leggerà venerdì in Consiglio Comunale. “Le entrate patrimoniali da alienazione dei beni dell’Ente destinate al finanziamento della quota di disavanzo di 1,9 milioni di euro, non si sono concretizzate – scrive Salvati – Si è provveduto entro la data del 30 novembre a dare copertura a tale quota di disavanzo mediante riduzione di spesa corrente per 1,43 milioni di euro, mentre i restanti 472 mila attraverso l’adeguamento dell’accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. La riduzione del fondo è stata possibile perché in via prudenziale era stato previsto un accantonamento superiore al minimo”. Salvati rassicura i consiglieri comunali sul rispetto degli equilibri di bilancio, promettendo che “ai fini del risanamento dei conti e del rispetto del piano di riequilibrio, l’obiettivo delle prossime settimane sarà l’alienazione dei beni patrimoniali dell’Ente”. Considerato che il bando è andato parzialmente deserto, e dicembre è alle porte, l’obiettivo appare piuttosto lontano. Sarà compito dell’assessore al Patrimonio Arcangelo Sicignano, raggiungere tale importante obiettivo. Ma il buco rischia però di allargarsi, perché entro il 31 dicembre Palazzo Mayer avrebbe dovuto incassare anche 6 milioni dalla vendita delle farmacie, e ad oggi non è stato pubblicato neanche il bando. “Ci troviamo davanti a due evidenti fallimenti: la mancata vendita del patrimonio del Comune, dagli immobili alle farmacie, e il buco nero sui tributi – così Michele Grimaldi – Mancano, ad oggi, due milioni di euro, che verranno sottratti alla spesa corrente, e cioè alla qualità e alla quantità dei servizi dei quali usufruiscono i cittadini. Nel frattempo, nonostante tre nostri diversi tentativi di accesso agli atti, non c’è traccia della relazione del collegio dei revisori dei conti sul piano di rientro, relazione che doveva giungere entro il 30 settembre e che fu condizione determinante per il parere favorevole, temporaneo e appunto condizionato, sullo scorso bilancio”.

Adriano Falanga