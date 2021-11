Angri. Debiti fuori bilancio: c’è una voragine ai servizi sociali?

Si torna in aula o meglio in remoto con le modalità telematiche per un consiglio comunale definito “d’urgenza”. Il presidente dell’assise Massimo Sorrentino è pronto a convocare entro il 30 novembre il consiglio comunale, indispensabile per pronunciarsi sulle variazioni del bilancio di previsione per il triennio 2021/23. Particolare attenzione è data alla deliberazione circa la procedura di ripiano delle perdite rilevate a carico dell’azienda speciale Angri Eco Servizi. Perdite da sopperire con gli avanzi accantonati nel rendiconto 2020.













Servizi sociali debiti: una voragine da oltre mezzo milione

Vanno adeguati anche gli stanziamenti alle accertate passività prodotte dai servizi sociali tramite il Piano di Zona. Secondo le indiscrezioni, da verificare, il debito accumulato dagli uffici di Via Cristoforo Colombo ammonterebbero a circa seicentomila euro. Su questa possibile “voragine” sta lavorando il settore economico e finanziario dell’ente che dovrà accertare l’effettivo debito prodotto dal settore guidato dal dirigente Alfonso Toscano e dall’assessore delegata Maria D’Aniello.

RePol