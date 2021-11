Angri domani scuole chiuse per allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Arancione, valevole a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani Venerdì 26 Novembre.

“Al fine di garantire la pubblica incolumità di tutti i cittadini e dei nostri ragazzi, ho firmato un’ordinanza in via precauzionale per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di Venerdì 26 Novembre” dice il sindaco Ferraioli.

Si invita, inoltre, la cittadinanza a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi e all’uso degli autoveicoli solo in caso di necessità.