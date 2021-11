S.Marzano sul Sarno. Tari e sicurezza priorità per Zuottolo (video)

San Marzano sul Sarno non eroga i buoni spesa destinato ai comuni che fanno parte dell’azienda consortile “Agro solidale”, destinando, come afferma la stessa sindaca della cittadina san marzanese Carmela Zuottolo, l’intero fondo di solidarietà alimentare in suo possesso alla riduzione della TARI, tassa sui rifiuti, per i propri residenti.

Guarda anche Angri nella morsa criminale e Ferraioli chiama il Prefetto (video)

Altre azioni

La comunità presto beneficerà anche dei servizi dell’asilo nido comunale, dopo una necessaria ristrutturazione, potrà ospitare i piccoli.

Zuottolo si sofferma in fine sull’azione amministrativa di messa in sicurezza del territorio con lavori pubblici di risistemazione arborea e stradale.

Il servizio è di Tiziana Zurro