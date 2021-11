Scafati. Circumvesuviana: EAV al Comune, “risolvere problema allagamento binari”

EAV, società di trasporto pubblico della Regione Campania, segnala “ancora una volta” all’Amministrazione comunale di Scafati (Salerno) “la necessità di addivenire urgentemente a una risoluzione della problematica” relativa all’allargamento dei binari all’altezza della stazione, che questa mattina ha costretto alla sospensione della circolazione dei treni sulla tratta Scafati-Poggiomarino.

La nota di EAV al comune

“Anche oggi – si legge nella nota di EAV – a seguito delle forti precipitazioni atmosferiche, si è ripresentato il problema, più volte segnalato dell’allagamento della sede ferroviaria in corrispondenza della stazione di Scafati, per l’acqua proveniente dalle viabilità afferenti il passaggio a livello denominato Santa Maria delle Grazie, ovvero via Passanti e via D. Catalano, ancora oggi prive di rete fognaria. Un passaggio a livello per la cui soppressione EAV ha realizzato, in passato, un sovrappasso pedonale e carrabile. Ma, come sempre, subito dopo l’attivazione del sovrappasso, il Comune ha emesso ordinanze per evitare la soppressione del passaggio a livello”. Ecco perché EAV “rappresenta, ancora una volta, la necessità di addivenire urgentemente ad una risoluzione della problematica da parte dell’Amministrazione comunale competente sul territorio”, conclude la nota.