Scafati. Crisi in maggioranza: Salvati senza numeri

Insieme per Scafati: “Salvati non ha più i numeri: è ora che vada a casa”. la nota dei consiglieri comunali Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo e Michele Grimaldi.

La nota

Il consiglio comunale di stamattina, convocato per le 9, alle 11.30 è stato sospeso, senza mai essere iniziato: la maggioranza infatti non è riuscita a garantire i 9 consiglieri comunali necessari ad iniziare i lavori. Né avrebbe avuto i numeri per approvare gli argomenti all’ordine del giorno.













Provvedimenti importanti

Oggi il Consiglio avrebbe dovuto discutere e votare questioni di fondamentale importanza per la città, come variazioni e riequilibrio di bilancio, come i regolamenti sulla cessione dei diritti di superficie ed i patti di collaborazione, ed invece abbiamo assistito ad un nuovo nulla di fatto.

Sciatteria, mancato amore per la città e continui litigi interni bloccano l’amministrazione Salvati e con essa – cosa più grave – la città: e come al solito sono gli scafatesi a pagarne le conseguenze. Una continua vergogna, alla quale andrebbe messa fine.