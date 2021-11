Scafati. Tari 2021, tra sgravi e ritardi nella spedizione.

Pubblicato il bando per gli sgravi Tari, ma è polemica su tariffe e ritardi nella spedizione delle bollette. Dando seguito a quanto deliberato dalla Giunta comunale con il quale è stato definito un fondo di 400mila euro per la concessione di contributi per il pagamento della TARI 2021 a favore delle utenze domestiche, è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’Ente l’avviso (con relativo modello di domanda) per il riconoscimento del beneficio ai nuclei familiari aventi diritto, nell’ambito delle misure urgenti di sostegno alle famiglie connesse all’emergenza Covid. Possono presentare richiesta, entro il 15 dicembre 2021, tutti i soggetti titolari di utenza domestica ai fini TARI presso il Comune di Scafati, per l’anno 2021, che attestino un valore ISEE pari o inferiore a 12mila euro. “Un ulteriore concreto supporto – spiega il Sindaco Cristoforo Salvati – che abbiamo voluto garantire alle famiglie scafatesi che stanno vivendo un momento di difficoltà per gli effetti dell’emergenza sanitaria in corso. Con lo stanziamento di ben 400mila euro, deliberato dalla mia Giunta, nell’ambito delle risorse assegnate al Comune di Scafati per finanziare le misure di sostegno alle famiglie connesse all’emergenza Covid, ai sensi del decreto Sostegni bis, per l’annualità 2021, intendiamo far sì che il maggior numero di richiedenti possa accedere al beneficio. Eventuali economie, derivanti da incapienza di parte degli aventi diritto, sarà redistribuita, in pari misura, tra i restanti soggetti destinatari del contributo”. Intanto in questi giorni agli scafatesi stanno arrivando, a mezzo servizio postale, le bollette relative all’anno in corso. Gran parte però sono già oltre la data di scadenza, e questo comporta il concreto rischio di vedersi addebitate penali per morosità. “Le bollette della Tariffa Rifiuti 2021 sono frutto di procedure che appaiono poco trasparenti se non illegittime – spiega Michele Russo, dalla minoranza consiliare – In primo luogo continuano ad essere applicate le Tariffe del 2019 mentre l’importo del costo del servizio approvato dal Consiglio Comunale è inferiore a quello del 2019, quindi dovranno essere rimborsate parte delle somme. Perché l’ente non ha approvato le nuove tariffe più basse? Tra l’altro le bollette arrivano quando una se non due rate sono già scadute”. Secondo il leader del gruppo Insieme per Scafati: “Un altro mistero è quello relativo alle scadenze. La norma stabilisce che le scadenze vengono determinate con il provvedimento di approvazione delle tariffe. Se non sono state approvate nuove tariffe nel 2021, come quando e chi ha stabilito le scadenze di Ottobre, Novembre, Dicembre e Gennaio? Per quanto concerne l’eliminazione di sgravi e riduzioni vengono al pettine i nodi del regolamento tari approvato in fretta e furia da questa amministrazione, pieno di sviste e soprattutto a danno dei cittadini”.

Adriano Falanga