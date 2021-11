Angri. Perdita d’acqua in Via Leonardo da Vinci. GORI, con una nota di credito del 8 novembre scorso rimborsa l’ente

Angri. Perdita d’acqua Via Leonardo Da Vinci, GORI rimborsa il comune













Perdita d’acqua in Via Leonardo da Vinci. GORI, ente gestore della rete idrica, con una nota di credito del 8 novembre scorso rimborsa l’ente dopo che l’U.O.C. “Lavori Pubblici” guidati da Giovanni Losco, lo scorso 29 ottobre, aveva segnalato la copiosa perdita d’acqua all’ingresso del campetto abbandonato della 167.

La constatazione della perdita

I tecnici di GORI avevano constato la perdurante criticità del guasto e con una successiva nota di credito di 1597 euro, gli uffici amministrativi hanno “risarcito” una tantum e in via del tutto eccezionale l’ente che in questo caso non aveva responsabilità sul guasto. L’ente ha responsabilità soltanto sulla complessiva messa in sicurezza dell’area perimetrale del campetto in un annoso stato di abbandono, situazione già portata a conoscenza dell’assessore delegata alle politiche ambientali Maria Immacolata D’Aniello.

