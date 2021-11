In Campania, nelle ultime 24 ore, in crescita i contagi da Covid-19 e in lieve aumento anche l'occupazione in terapia intensiva

Coronavirus, in Campania 1.154 positivi, 6 decessi e 29.695 test

In Campania, nelle ultime 24 ore, in crescita i contagi da Covid-19 e in lieve aumento anche l’occupazione in terapia intensiva. Si sono registrati 1.154 positivi al Coronavirus e 6 decessi, 3 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono 29.695. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 25 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 298 occupati.