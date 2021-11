Maltempo: Campania pioggia e vento forte, prorogata allerta

Maltempo: in Campania pioggia e vento forte, prorogata allerta

Prorogata di 24 ore, fino alle 18 di domani, l’allerta meteo della Protezione Civile Regione Campania per forti temporali, raffiche di vento e mare agitato con massima attenzione al dissesto idrogeologico. Allerta arancione sulle zone di Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Fisciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento. Questa mattina c’e’ stata la prima nevicata sul “tetto” della Campania, sulla cima del Monte Cervati. Temporali e vento forte anche nel Salernitano, dove diversi sono gli interventi dei vigili del fuoco per rami spezzati, intonaci staccati e per la messa in sicurezza delle aree. I caschi rossi sono intervenuti, tra l’altro, in piazzetta Anita Garibaldi a Salerno dove si è staccato il ramo di un albero. Incidente stradale, probabilmente causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia, sulla Bussentina, nei pressi dello svincolo di Torre Orsaia, dove un tir e’ andato fuori strada e la motrice è precipitata in un dirupo, a oltre 15 metri di profondità. In corso le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza del rimorchio rimasto in bilico.

I danni

Ferito il conducente. A Scala, in costiera amalfitana, il Comune segnala il cedimento di un tratto di via Traglio, per la quale e’ stato disposto il divieto di transito e uno smottamento in località Seggio Santa Caterina che si sta già provvedendo a rimuovere. Forte vento e temporali anche in tutto il Casertano. Attenzione massima nelle cittadine dell’alto casertano per allagamenti. Disagi anche nell’agro aversano a causa di rami spezzati finiti su strada e forti precipitazioni di pioggia. Strade allagate, alberi caduti, rami spezzati e qualche tetto scoperchiato anche tra Avellino e Benevento. Il maltempo che imperversa da ieri si e’ fatto sentire soprattutto in Valle Caudina, sia sul versante Irpino sia su quello sannita.















I vigili del fuoco sono intervenuti in più occasioni a Cervinara, San Marino Valle Caudina e ad Airola, Bonea, Montesarchio. Forti raffiche di vento soprattutto la notte corsa hanno provocato danni alla copertura di un capannone che e’ stata in parte divelta, e spezzato grossi rami che si sono abbattuti sulla carreggiata a Rotondi. La pioggia abbondante ha provocato disagi nei locali terranei a Cervinara e San Martino, dove in più casi i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare cantine e garage dall’acqua. Disagi anche a Forino, nella frazione Celzi dove le strade si sono allagate, come oramai capita a ogni pioggia abbondante. Disagi anche alla viabilità, soprattutto lungo la statale 7Bis nel territorio di Avellino, dove gli allagamenti in più punti hanno causato forti rallentamenti al traffico.