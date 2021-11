Pompei. Deliberata la cittadinanza onoraria a Massimo Osanna

Nel consiglio comunale di giovedì 25 novembre è stato deliberato (con voto unanime del consiglio comunale) il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Massimo Osanna, docente universitario ed attualmente direttore generale dei Musei per il Ministero della Cultura nel governo italiano. Osanna in veste di direttore generale del Parco Archeologico di Pompei ha operato egregiamente per il suo rilancio (con ricadute positive per la città moderna di Pompei e per tutto il territorio della Regione Campania) nell’opera di manutenzione e messa in sicurezza che ha rafforzato il prestigioso sito archeologico di Pompei a livello globale, come la sua immagine e il suo patrimonio di storia, memoria e ricchezza di reperti artistici e culturali meritano ampliamente. Lo Sapio nell’annunciare che nella stessa giornata in cui sarà consegnato a Massimo Osanna l’attestato di cittadino onorario di Pompei, con delibera di consiglio, adottata su proposta del consigliere comunale di minoranza Mario Estatico, (anche se in occasione in occasione della presentazione del libro di Osanna “Pompei il tempo ritrovato” fu avviata, in tal senso, una raccolta di consensi sui social dallo scrivente) avverrà testualmente alla cerimonia di consegna delle chiavi della città al ministro della cultura Dario Franceschini, autore e cervello della svolta culturale e politica che ha rilanciato a livello globale l’immagine di Pompei.