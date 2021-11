Pompeii. Mirto la pianta delle amazzoni

Il mirto é una pianta dalle caratteristiche bacche blu e dall’intenso profumo in alcuni periodi dell’anno. L’ingresso all’Antiquarium di Pompei dalla Passeggiata archeologica è accompagnata da una rigogliosa siepe di mirto.

Il nome della pianta deriva dal termine greco myrtos. Myrtus in latino significa, non a caso, essenza profumata (Bubani, 1869) e tutta la tradizione mediterranea è intessuta di leggende su questa pianta, tanto che nella mitologia i nomi di molte eroine e di amazzoni avevano la stessa radice del nome della pianta: Myrtò, Myrine, Myrsine, Myrtilla.

Il mirto è un arbusto sempreverde dal profumo aromatico e resinoso dalle foglie coriacee, semplici mentre i fiori sono bianchi e dal profumo molto intenso, solitari o appaiati all’ascella delle foglie; i frutti giungono a maturazione fra ottobre e novembre e persistono sulla pianta sino a gennaio con bacche blu-nerastre.

Lo sapevate che ne esiste una varietà con i frutti che a maturazione acquistano una splendida colorazione bianco crema? Si tratta del mirto bianco, una vera rarità che è presente nel Parco archeologico di Pompei.

Lo descrive anche Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia:

[122] Catone ha tramandato tre generi di mirto, nero, bianco, coniugale, forse dai coniugi, da quel genere di Cloacina.

[123] Catone ha insegnato che il vino si ricava dal nero seccato all’ombra fino all’essiccazione e così messo nel mosto. Che se le bacche non vengono seccate, si forma l’olio. Dopo si è scoperto che anche da quello bianco si ottiene vino bianco, con due sestari di mirto pestato in tre emine di vino macerato e spremuto. Anche le foglie si riducono da sole in farina per le cure.

Si presuppone che il mirto bianco sia originario della Sardegna da una variazione genetica; in base al colore della bacca sono state distinte due varietà appartenenti alla varietà communis o tarentina: la melanocarpa si caratterizza per avere le bacche di colore nero bluastro o rossicce a completa maturazione, mentre la varietà leucocarpa, la nostra, si caratterizza per avere le bacche bianche a completa maturazione.

Questa pianta sta mostrando le sue bellissime bacche chiare in una zona del Parco fuori le mura di Pompei.