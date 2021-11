S.Egidio. Fermi i lavori per realizzazione rampa autostradale

Sant’Egidio Del Monte Albino. Lavori di realizzazione della nuova rampa autostradale dell’A3 in località Pagliarone sono fermi

Lavori alla nuova rampa autostradale dell’A3 in località Pagliarone a Sant’Egidio Del Monte Albino sono fermi. L’intervento infrastrutturale integrato del sistema della viabilità connesso alla realizzazione della rampa di uscita Angri Sud sulla corsia Nord dell’autostrada A3 on decolla.

Le accuse della Villani

“A distanza di anni e anni trascorsi tra sprechi di denaro pubblico, negligenza e inspiegabili ritardi, solo a pochi giorni dalla fine della campagna elettorale per le amministrative, quella stessa parte politica responsabile di quanto è accaduto fino a oggi, annunciava in pompa magna l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova rampa di uscita Angri Sud sulla corsia Nord dell’autostrada A3 e altri lavori viari nel Comune di Sant’Egidio del Monte Albino” lo dice la deputata del Movimento 5 Stelle Virginia Villani.













L’appalto e i lavori fermi al palo

L’appalto dei lavori affidato con bando/disciplinare di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (Stazione Appaltante) con la posa della prima pietra sarebbe dovuto passare nella fase esecutiva. Lavori per un importo complessivo di 1.626.723,77 euro. Attualmente il cantiere è bloccato.

Il sollecito agli enti responsabili

“In più occasioni ho sollecitato Regione Campania, ANAS e Amministrazioni comunali ad agire tempestivamente per rendere accessibile quest’opera strategica per la viabilità dell’Agro Nocerino Sarnese, senza ricevere però dai comuni alcun chiarimento, né un crono programma sugli interventi di loro competenza che hanno creato tanti disagi ai cittadini del territorio. Ebbene, a due mesi circa da quella “inaugurazione dei lavori” il nulla, di operai al lavoro neanche l’ombra: dobbiamo aspettare le prossime elezioni” chiosa Villani che conclude dicendo: “Mi auguro di poter avere a breve chiarimenti in merito”.

