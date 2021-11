Allerta meteo. Scuole chiuse nell’agro: ecco dove















I sindaci hanno prorogato l’allerta meteo. Si aggiungono a quelli che già avevano firmato l’ordinanza. Ecco i comuni interessati dalla chiusura: Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, Castel San Giorgio e Sarno.















Una settimana difficile

Le previsioni meteo come già anticipato da questa testata in mattinata non prevedono miglioramenti, nel corso della settimana potrebbero esserci altre criticità di colore arancione tra giovedì e venerdì. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato lo stato di allerta meteo di colore arancione anche per domani. Una situazione che ha indotto i sindaci dell’Agro nocerino sarnese a chiudere le scuole anche per domani. Il bollettino prevede ancora forti precipitazioni nelle prossime ore, con forti temporali e raffiche di vento su tutta la regione.