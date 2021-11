Angri. Allagamenti: la malanotte in Via Orta Longa















Via Orta Longa. Da giorni le nuvole piene di acqua riversano il loro carico lungo questa strada. Un’altra malanotte attende gli abitanti di questa parte di paese che da anni vive nel terrore degli allagamenti. Sono passati gli anni come tanti politici a promettere la definitiva soluzione al problema ma ogni notte d’autunno e d’inverno intere generazioni fanno i conti con l’acqua invadente che entra fino nelle terminazioni dei nervi.

La lunga notte

Anche questa notte si dormirà vestiti, pronti a evacuare se i livelli della falda acquifera e i margini del Rio Sguazzatorio dovessero tracimare ingrossati dalla massa d’acqua che da giorni flagella la regione. Ancora una volta la strada chiusa per “ordinanza” diventa come un muro invisibile che divide i cittadini del centro da quelli in periferia, vulnerabili al fattore meteo.

Una silenziosa dignità

C’è una malanotte da affrontare, una delle tante che da decenni subite con silenziosa dignità dagli abitanti di Via Orta Longa e dell’Avagliana. Una paura che ormai è mutuata nella variante dolore, nella muta rassegnazione di chi aspetta una risposata da chi non sa darne: ne sindaci e ne onorevoli. Lo sguardo di tanti è rivolto a est al sole sorgente con la speranza che domani sia un giorno migliore con un raggio di sole.

Luciano Verdoliva