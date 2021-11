Campania. Ancora giorni critici per allerta meteo. E le scuole?

Ancora giorni critici per l'allerta meteo in Campania per le abbonanti piogge. La prossima settimana sono previste ancora giornate caratterizzate, presumibilmente, dal bollino arancione dell'allerta meteo idro – geologica.













Scuole ancora chiuse?

Una condizione che potrebbe indurre molti primi cittadini del territorio, su eventuali indicazioni della Protezione Civile Regionale, a chiedere ancora la chiusura di scuole e luoghi pubblici ritenuti a forte rischio per l’incolumità personale. Un’ipotesi non trascurabile. Secondo quanto indica “Il Meteo” i giorni di maggiore allerta per le “abbondanti” o “consistenti” precipitazioni sono lunedì 29 novembre, giovedì 2 e venerdì 3 dicembre, ultimo giorno previsto di forte perturbazione. Una situazione comunque ancora in forte evoluzione.