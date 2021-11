Pompei. Seminario pubblico “EducAttiva Territoriale” al Pompei Lab

EducAttiva Territoriale è un progetto che intende coinvolgere scuola, famiglie ed altre Istituzioni e Enti che ruotano intorno alla formazione cukturale, psicologica e legale dei giovani. Sabato 30 novembre Nell’ambito del bando della Regione Campania “Scuola di Comunità”, la Società Cooperativa Sociale “Anche Noi” in qualità di capofila del progetto “EducATTIVA Territoriale”, in partenariato con 4 istituti scolastici (I.C. Amedeo Maiuri e II Circolo Didattico di Pompei, Circolo Didattico “Eduardo De Filippo” di Santa Maria la Carità e I.S.S. “Marco Pollonio Vitruvio” di Castellammare di Stabia) e con 3 organizzazioni di terzo settore (DPI Campania ODV, L Onda e lo Scoglio e GenerAzione futuro) illustrerà i contenuti del progetto che si prefigge di diffondere la cultura della legalità e contrastare la dispersione scolastica, accrescendo la consapevolezza di bambini e ragazzi, soprattutto quelli che versano in condizione di svantaggio. Nello specifico, il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità delle interazioni di bambini e ragazzi nei loro contesti di riferimento (famiglia, a scuola e comunità circostante) , di limitare e ridurre i loro problemi di sviluppo e di risolvere quelli di comportamento e apprendimento nella scuola. Per perseguire tali finalità, è partita un’azione integrata di presa in carico e accompagnamento educativo, coinvolgendo, a più livelli, diversi soggetti che si occupano di minori: le famiglie, la scuola, la comunità prossimale e i servizi sociali dei Comuni. Tutte le azioni progettuali sono state regolarmente avviate, soprattutto quelle che interessano direttamente I ragazzi. Nel seminario del 30 novembre saranno spiegate le iniziative in corso, i primi risultati e tutto ciò verrà messo in campo.

