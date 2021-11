Angri. Scuola e DAD in tempo di allerta meteo l’idea di Ferraioli (video)

Angri. Scuola e DAD in tempo di allerta meteo l’idea di Ferraioli

Una proposta che fa discutere. In virtù dell’ennesima allerta meteo arancione che ha costretto alla chiusura delle scuole del territorio e a rinunciare a giorni importanti per l’istruzione degli studenti il sindaco Ferraioli ha lanciato la proposta di richiedere una modifica al Piano Comunale della Protezione Civile affinché si attivino automaticamente le lezioni in DAD nel caso di allerta arancione, per quegli edifici o plessi scolastici situati nei comuni a rischio idrogeologico.

La rete idrica fognaria alcune precisazioni

Una situazione di allerta sul territorio che è anche consequenziale alla precaria situazione della rete fognaria ormai annosa e obsoleta nonostante la manutenzione ciclica garantita dal comune come afferma il sindaco Ferraioli.

Il servizio è di Tiziana Zurro