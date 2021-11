Fisciano/Nocera inferiore/Nocera Superiore. Mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione a causa del collassamento della condotta consorziale per un movimento franoso

Gori informa che la società Ausino, a causa di un improvviso collassamento della condotta consorziale in località Prepezzano di Giffoni Sei Casali causato, probabilmente, da un movimento franoso conseguente alle eccezionali piogge che stanno interessando il territorio, è costretta a prolungare la sospensione del servizio idrico che da ieri sta interessando i Comuni di Fisciano, Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Tenuto conto delle avverse condizioni atmosferiche, le operazioni di ripristino e la conseguente interruzione dell’erogazione di acqua dureranno fino alle ore 20:00 di mercoledì 1.12.2021, salvo imprevisti.

A seguire, i Comuni e le strade interessate da mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione.

FISCIANO:

Strada Provinciale Lancusi-Gaiano, Via della Panoramica, Via Fiocchi, Via Fusani, Via Mai, Via Mandani, Via Meteria, Via Migliano, Via Rocchi, Via Subia, e tutte le relative traverse delle strade citate.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Subia, 14 – frazione Gaiano Alta

dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 29/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 30/11/2021,

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 01/12/2021.

NOCERA INFERIORE:

Rione Vescovado, Monte Vescovado, e tutte le relative traverse delle località citate.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via San Prisco angolo via Rullo – altezza piazzale, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 29/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 30/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 01/12/2021.

NOCERA SUPERIORE:

Via Casa Pareti, Località Casa Milite, McDonald’s, Via Castagneto, Via Cimitero, Via Croce Melloni, Via Cupa Mileto, Via del Santuario, Via Garibaldi, Via Giovanni XXIII, Via Iroma, Via Lamia, Via Materdomini, Via Nazionale zona Camerelle, Via Riccio, Via Risorgimento, Viale Croce, e tutte le relative traverse delle strade citate.

Predisposto servizio idrico sostitutivo con autobotte presso via Nazionale angolo via Lamia – antistante rivenditore Iveco, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 29/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 23:00 del 30/11/2021, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 01/12/2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Eventuali aggiornamenti saranno presenti nella sezione AVVISI all’UTENZA del sito

www.goriacqua.com o potranno essere richiesti al numero verde 800-218270, gratuito ed attivo h24.

L’Informazione della sospensione idrica in argomento, oltre i canali digitali, prevede l’affissione di locandine informative e la diffusione di avviso sonoro nelle località sopra indicate.

Pur non essendo un guasto relativo ad impianti gestiti da Gori, ci scusiamo per il disagio.