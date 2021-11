In Campania è stata prorogata l'allerta Protezione civile: criticità Gialla fino alle 18 di domani per il forte maltempo che imperversa sulla regione

Maltempo, in Campania ancora piogge e temporali: prorogata allerta. In Campania ancora piogge e temporali: prorogata allerta Protezione civile: criticità Gialla fino alle 18 di domani

In Campania prosegue l’ondata di maltempo. Fino alle 18 di domani previsti ancora piogge e temporali e allerta di colore Giallo. Attualmente è in atto un’allerta meteo che, soprattutto sulla fascia costiera, ha un livello di criticità Arancione ma le precipitazioni proseguiranno anche nelle prossime ore. La Protezione civile regionale ha prorogato l’allerta, in scadenza alle 18 di oggi, fino alle 18 di domani, sull’intero territorio, anche se l’intensità delle piogge, a partire da domani mattina, andrà via via ad attenuarsi e i temporali lasceranno il posto a occasionali rovesci. Previste ancora raffiche di vento. Massima attenzione va prestata ai fenomeni connessi al dissesto idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, a causa della saturazione dei suoli che potrebbe portare, tra l’altro, all’innesco di frane o caduta massi. Possibili ancora allagamenti.

L’allerta arancione

Attualmente in atto e in vigore fino alle 18 di oggi, allerta Arancione su Piana campana, Napoli, isole, Area vesuviana; costiera sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento per temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango. Previste anche raffiche di vento nei temporali. allerta Gialla sul resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi e raffiche di vento nei temporali. Dalle 18 di oggi alle 18 di domani allerta Gialla. Sono previste precipitazioni locali, fino al mattino, anche a carattere di occasionale rovescio. Possibili raffiche di vento. Fenomeni di dissesto idrogeologico (allagamenti, inondazioni, scorrimento superficiale delle acque meteoriche, caduta massi) anche in assenza di precipitazioni. Possibili frane dovute a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.

ASKA